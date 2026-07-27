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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Клуж» подписал защитника сборной Эстонии Кристиана Кулламяэ

« Клуж » объявил о подписании контракта с защитником сборной Эстонии Кристианом Кулламяэ. 27-летний баскетболист (194 см) переходит в румынский клуб после сезона в составе «Лиеткабелиса», за который выступал в Еврокубке.

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