«Клуж» подписал защитника сборной Эстонии Кристиана Кулламяэ

« Клуж » объявил о подписании контракта с защитником сборной Эстонии Кристианом Кулламяэ. 27-летний баскетболист (194 см) переходит в румынский клуб после сезона в составе «Лиеткабелиса», за который выступал в Еврокубке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии