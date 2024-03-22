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Захарова обвинила ООН в некорректной реакции на теракт в "Крокус Сити Холле"

Захарова обвинила ООН в некорректной реакции на теракт в "Крокус Сити Холле"

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова считает некорректной реакцию офиса генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) на стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, пишет ТАСС.

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