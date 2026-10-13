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Царьград

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Суд взыскал 350 тысяч с хозяина акита-ину за нападение на ребёнка

Суд взыскал 350 тысяч с хозяина акита-ину за нападение на ребёнка

Владелец акита-ину, напавшей на ребёнка в августе 2026 года на территории СНТ «Стройдеталь-1», по решению Новосибирского районного суда выплатит пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей.

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