Клинцевич: Запад не осознает последствий ударов по РФ своим оружием

Военный аналитик Андрей Клинцевич высказался в интервью Царьград.tv относительно информации о разрешении некоторых западных стран Украине на использование предоставленных ими дальнобойных ракет для ударов по российской территории.
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