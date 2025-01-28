Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexandra Gorskaya
    ни какого  снятия  пагонов  РАССТРЕЛ  или ПОВЕШЕНИЕ  что бы  твари  мучились побольше   . Это уже  нелюди -уничтожать...Жена комбата граб...
  • Александр Александров
    Половина? Да Вы - оптимист!Долгопрудный. Еще...
  • Александр Александров
    А вон она - сидит на откатах и подрёмывает...Долгопрудный. Еще...

Губернатор Белгородской области предложил не брать в государственные вузы тех, кто выступает против России

Губернатор Белгородской области предложил не брать в государственные вузы тех, кто выступает против России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить поступать в государственные вузы и техникумы подросткам, которые совершают «противоправные действия в отношении военнослужащих, оценки действия государства в рамках специальной военной операции».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх