Трек Hot Wheels Loop-de-loop в натуральную величину — воплощение детской мечты (фото + видео)

Нет ничего лучше, чем достать несколько машинок Hot Wheels, собрать всю трассу и устроить гонки с трамплинами и "мёртвыми петлями"!Нет ничего лучше, чем достать несколько машинок Hot Wheels, собрать всю трассу и устроить гонки с трамплинами и "мёртвыми петлями"! фото: @impresivevideo/Twitter Всё это актуально, если вам 6 лет, и мама купила вам машинки размером со спичечный коробок после долгих и слезливых упрашиваний во время похода в магазин, или если вы 40-летний чувак с большой суммой лишних денег и с непреодолимым чувством ностальгии по прошлому и воссозданию того детского счастья и чувства победы.