В мероприятии традиционно принимают участие представители администраций, общественных и ветеранских организаций, учащиеся школ и Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа.
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В мероприятии традиционно принимают участие представители администраций, общественных и ветеранских организаций, учащиеся школ и Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа.