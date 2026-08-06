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Татар-информ

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190 дворов, Дворец единоборств и 800 тонн помощи: итоги пятилетки Заинска

190 дворов, Дворец единоборств и 800 тонн помощи: итоги пятилетки Заинска

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой В Заинске состоялся муниципальный форум «Работаем на результат!», на котором подвели итоги реализации Народной программы за последние пять лет и определили приоритеты дальнейшего развития района.

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