190 дворов, Дворец единоборств и 800 тонн помощи: итоги пятилетки Заинска

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой В Заинске состоялся муниципальный форум «Работаем на результат!», на котором подвели итоги реализации Народной программы за последние пять лет и определили приоритеты дальнейшего развития района.
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