Три дома в Калуге на несколько часов останутся без электричества

Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба, 12 сентября в Калуге произойдет отключение электроэнергии на Московской улицеКак сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба, 12 сентября в Калуге произойдет отключение электроэнергии на Московской улице.
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