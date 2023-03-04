Кочетков забросил шайбу в матче АХЛ с «Манитобой». Вратарь «Вулвс» отразил 39 бросков из 40, набрал 22 минуты штрафа и стал 1-й звездой

Вратарь «Вулвс» Петр Кочетков забросил шайбу в матче АХЛ с «Манитобой». Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата между «Чикаго» и «Мус» (4:1), поразив пустые ворота.
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