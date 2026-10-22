Знаменитый советский и российский артист, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в интервью «СЭ» рассказал, что, будучи в детстве болельщиком московского «Динамо», уже много лет за российским футболом не следит, но недавно случайно увидел игру «Спартака» за Суперкубок, и она ему понравилась.