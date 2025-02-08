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Пещера Таврида готовит новые экскурсии

Пещера Таврида готовит новые экскурсии

Пещера Таврида готовит новые экскурсииЭкскурсоводы смогут теперь не только рассказывать о пещере, но и наглядно показывать изменения, которые происходили в ней на протяжении сотен лет с помощью специального оборудования, рассказал @tvcrimea24 председатель отделения РГО в Республике Крым, … .

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