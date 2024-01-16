Свыше 70 тысяч детей родились в Подмосковье в 2023 году

За 2023 год в Подмосковье родились более 70,5 тысячи детей. Это на 350 больше, чем в 2022-м. Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, для беременных в регионе создают комфортные условия — медучреждения оснащают современным оборудованием и комплектуют штат квалифицированных специалистов.