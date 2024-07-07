NASA опубликовало снимки астероидов, приблизившихся к Земле: их больше, чем считали ученые

Астероид 2011 UL21 и его спутник / © NASA / JPL-Caltech Наблюдая за движением 2011 UL21, который пролетел 27 июня мимо Земли на расстоянии 6,6 миллиона километров со скоростью 25 километров в секунду, астрономам удалось получить изображения этого астероида.
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