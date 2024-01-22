Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Да чего уж, сразу деньги есть можноМалышева назвала ...
  • Светлана СЕРГЕЕВА
    фашистыНа липецком завод...
  • F I
    Я бы тоже уехала в Дубайи .... Только не на что ,не с чем и не к кому )))После смерти отца...

«Ъ»: Кабмин перенес окончание строительства ряда федеральных трасс

«Ъ»: Кабмин перенес окончание строительства ряда федеральных трасс

Как сообщает газета «Коммерсантъ», Правительство Российской Федерации перенесло сроки окончания возведения некоторых автодорог в Северной Осетии, Ленинградской Московской и Пензенской областях и изменило план дорожной деятельности с 2024 по 2028 годы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх