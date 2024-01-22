«Ъ»: Кабмин перенес окончание строительства ряда федеральных трасс

Как сообщает газета «Коммерсантъ», Правительство Российской Федерации перенесло сроки окончания возведения некоторых автодорог в Северной Осетии, Ленинградской Московской и Пензенской областях и изменило план дорожной деятельности с 2024 по 2028 годы.
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