«Ъ»: Кабмин перенес окончание строительства ряда федеральных трасс

Как сообщает газета «Коммерсантъ», Правительство Российской Федерации перенесло сроки окончания возведения некоторых автодорог в Северной Осетии, Ленинградской Московской и Пензенской областях и изменило план дорожной деятельности с 2024 по 2028 годы.