26 фотографий, на которых задний план гораздо смешнее переднего

Обычно, когда люди делают фотографии, то самым важным является то, что происходит на переднем плане, однако порой случается так, что то, что происходит на заднем плане перетягивает на себя одеяло и получается очень смешно.
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