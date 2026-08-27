РЖД приняли на работу 1200 ветеранов СВО и ждут новых сотрудников

РЖД приняли свыше 1200 ветеранов СВО на работу, сообщая об этом на форуме "Вместе победим". Гендиректор Олег Белозеров заявил, что двери компании открыты для всех желающих, а особое внимание уделяется социальной адаптации сотрудников.