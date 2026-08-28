Сирия: Три человека были убиты в Ас-Сувейде, когда соперничающие группировки ополченцев-друзов столкнулись друг с другом в центре города ночью 28-29 августа.
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