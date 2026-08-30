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Мировое обозрение

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Мягкие полимерные роботы научились непрерывно прыгать под действием светового излучения

Мягкие полимерные роботы научились непрерывно прыгать под действием светового излучения

Аппарат размером с каплю воды не имеет ни батареи, ни микропроцессора, ни сложной механики — только полимерная лента и жесткая насадка.

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