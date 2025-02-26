Сегодня без электричества окажутся Астрахань, Ахтубинск и Верхний Баскунчак

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В среду, 26 февраля, плановые отключения электричества коснутся 57 улиц, переулков и проездов всех районов РЭС Астрахани: а также Ахтубинска (с 10:00 до 10:30), п.
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