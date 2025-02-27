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Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Подмосковье

Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Подмосковье

Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье.

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Комментарии
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Е Пронина
лишить водительских прав и посадить как Ефремова, нарушения пдд из 32 протоколов за год это беспредел, и органы ничего не делают, позор)
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23 час.
Борис
В &quot;Лексусе&quot;, судя по всему, очень плохой обзор, особенно, если водитель - Народный артист и с высоты своего положения не способен разглядеть всякую &quot;мелочь&quot; на переходе!
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22 час.
Лидия Фролова
Энто безголосое чмо в очках
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3 час.
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