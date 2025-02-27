Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Подмосковье

лишить водительских прав и посадить как Ефремова, нарушения пдд из 32 протоколов за год это беспредел, и органы ничего не делают, позор)

Борис

В "Лексусе", судя по всему, очень плохой обзор, особенно, если водитель - Народный артист и с высоты своего положения не способен разглядеть всякую "мелочь" на переходе!