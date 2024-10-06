Как французы поставляют в Россию контрафактный коньяк под армянским брендомНесколько месяцев разворачивается интересный сюжет (https://eadaily.
Как французы поставляют в Россию поддельный армянский коньяк
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МЕ
Михаил Е
Где Онищеко? Он бы в угоду политических интересов безоговорочно доказал, что в Хиросиме бомбы не было. Армянским коньяком они траванулись!
Ответить
17 час.
Андрей
армянский коньяк в России на 99% контрафакт уже лет30.
Ответить
16 час.
МЕ
Михаил Е
У нас всё контрафакт. А запрещают только по принципу: "Мы давно за ними следим. Знаем, что вас обманывают! А сейчас у обманщиков деньги кончились..."
Ответить
15 час.
Свежие комментарии