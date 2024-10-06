Страна и люди
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Страна и люди

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Как французы поставляют в Россию поддельный армянский коньяк

Как французы поставляют в Россию поддельный армянский коньяк

Как французы поставляют в Россию контрафактный коньяк под армянским брендомНесколько месяцев разворачивается интересный сюжет (https://eadaily.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Где Онищеко? Он бы в угоду политических интересов безоговорочно доказал, что в Хиросиме бомбы не было. Армянским коньяком они траванулись!
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17 час.
Андрей
армянский коньяк в России на 99% контрафакт уже лет30.
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16 час.
МЕ
Михаил Е
У нас всё контрафакт. А запрещают только по принципу: &quot;Мы давно за ними следим. Знаем, что вас обманывают! А сейчас у обманщиков деньги кончились...&quot;
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15 час.

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