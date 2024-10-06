Как французы поставляют в Россию поддельный армянский коньяк

Где Онищеко? Он бы в угоду политических интересов безоговорочно доказал, что в Хиросиме бомбы не было. Армянским коньяком они траванулись!

МЕ

Михаил Е

У нас всё контрафакт. А запрещают только по принципу: "Мы давно за ними следим. Знаем, что вас обманывают! А сейчас у обманщиков деньги кончились..."