Порвавший ахилл перед ЧМ Экитике вошел в заявку «Ливерпуля» на Лигу чемпионов. Кьеза и Эндо остались вне списка

Стала известна заявка «Ливерпуля» на текущий розыгрыш Лиги чемпионов.Стала известна заявка «Ливерпуля» на текущий розыгрыш Лиги чемпионов.
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