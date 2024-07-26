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Крымское информационное агентство

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В Крыму реконструируют мост на трассе Джанкой-Золотое

В Крыму реконструируют мост на трассе Джанкой-Золотое

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Крым началась реконструкция путепровода на участке автодороги Золотое – до а/д Граница с Украиной−Джанкой−Феодосия−Керчь (9+541 км).

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