В Крыму реконструируют мост на трассе Джанкой-Золотое

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Крым началась реконструкция путепровода на участке автодороги Золотое – до а/д Граница с Украиной−Джанкой−Феодосия−Керчь (9+541 км).
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