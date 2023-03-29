ЗАЧЕМ БРИТАНЦЫ "СЛИЛИ" ЦРУ: РУССКИМ УКАЗАЛИ НА ОПАСНОСТЬ ПОКРУЧЕ СНАРЯДОВ С АТОМНОЙ НАЧИНКОЙ

ФОТО:FOTOGRIN/ SHUTTERSTOCK.COM АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ Газета The Times "неожиданно" на весь мир сообщила, что Штаты-то, оказывается, напрямую координируют действия ВФУ для нанесения урона России! То, что это происходит давным-давно, все как бы забыли.