Президент РФ Владимир Путин и российские граждане обладают особой энергией, которая меняет мир. Об этом 10 мая заявил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица во время показа постановки «Победа! Знамя над Рейхстагом!» в кинопарке «Москино».