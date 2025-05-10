Президент РФ Владимир Путин и российские граждане обладают особой энергией, которая меняет мир. Об этом 10 мая заявил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица во время показа постановки «Победа! Знамя над Рейхстагом!» в кинопарке «Москино».
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