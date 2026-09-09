Захарова: Москве и Вашингтону есть о чем говорить

России и Соединенным Штатам есть о чем говорить друг с другом. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила в интервью ТАСС.
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