В Нигерии раздадут населению газовые баллоны для снижения вырубки деревьев

Газовые баллоны для приготовления пищи получат 3 тысячи семей в штате Йобе Нигерии в рамках борьбы властей штата с вырубкой лесов и изменением климата, заявил государственный комиссар штата по охране окружающей среды Сиди Якубу Карасува 10 сентября, сообщает нигерийское издание Daily Trust.