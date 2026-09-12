В Нигерии раздадут населению газовые баллоны для снижения вырубки деревьев

Газовые баллоны для приготовления пищи получат 3 тысячи семей в штате Йобе Нигерии в рамках борьбы властей штата с вырубкой лесов и изменением климата, заявил государственный комиссар штата по охране окружающей среды Сиди Якубу Карасува 10 сентября, сообщает нигерийское издание Daily Trust.
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