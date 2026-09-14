Силы ПВО за ночь сбили 399 дронов ВСУ над регионами России

В ночь с 13 на 14 сентября средства противовоздушной обороны России сбили 399 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.
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