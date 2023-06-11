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Китайские автомобили заняли более 75% рынка в России

В мае текущего года китайские машины заняли 75,2% российского рынка, сообщает интернет-издание ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на SpeedMe.

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