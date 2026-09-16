Тридцатилетние иномарки без утильсбора: экономия или ловушка?

Рынок подержанных автомобилей снова удивляет. Казалось бы, эпоха девяностых давно прошла, но именно машины того времени сегодня переживают второе рождение.
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