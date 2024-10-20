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Царьград

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Минфин РФ привлек искусственный интеллект для оптимизации бюджета в 2023 году

Минфин РФ привлек искусственный интеллект для оптимизации бюджета в 2023 году

Министерство финансов России впервые использовало ИИ для подготовки бюджета в 2023 году. Совместно со Сбербанком технология повысила точность работы с бюджетными данными, позволяя сосредоточиться на более сложных задачах.

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