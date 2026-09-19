Культуромания
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Культуромания

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В Азовском музее-заповеднике появится звуковая инсталляция, дополняющая диораму «Штурм Азова»

В Азовском музее-заповеднике появится звуковая инсталляция, дополняющая диораму «Штурм Азова»

В пороховом погребе Азовского музея-заповедника будет установлена звуковая инсталляция, которая дополнит диораму Арсения Чернышёва «Штурм турецкой крепости Азов войсками Петра I 18 июля 1696 года».

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