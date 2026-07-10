8 июля в Турции завершился саммит стран Североатлантического альянса. Мероприятие было крайне важным для европейских членов НАТО.
До последнего Макрона. Ради войны с Россией Евросоюз будет готов на всё
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Ух как хочется повторить гитлеровский план "Барбаросса". У Макрона в штанах становится мокро от такой мечты. А по сути если ему супруга ставит запросто фингалы то тамошний народ быстро отставит от президенства. Уроки второй мировой войны ещё не забыты. Евреям закопёрщикам войны опять устроят холокост пострашнее чем делали немцы.
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4 н.
Elena Dmitrieva
А мы ждём, пока они активно вооружатся? Пока у нас есть преимущество, почему бы им не воспользоваться? Хотя бы уничтожить их военные базы и производства вооружения?
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4 н.
Misha Glusch
и эйфелева башня эта уже надоела всем...
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3 н.
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