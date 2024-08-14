«Ведомости»: учителя заявили о языковых трудностях у детей мигрантов

Проблемы с русским языком у детей мигрантов подтвердили 53% учителей, говорится в результатах социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, 14 августа сообщают «Ведомости».
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