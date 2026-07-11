Мнение: «Наличие фашизма на Украине Западом старательно не замечалось», – Наталия Селюкина

В эфире программы «Мнение» эксперт по вопросам истории Наталия Селюкина прокомментировала призыв депутата Европарламента от Польши Евы Занечковской-Герник о необходимости приостановления ускоренного рассмотрения вопроса о вступлении Украины в Евросоюз.
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