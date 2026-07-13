Расчёт «Торнадо-С» разнёс пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении

В Минобороны России заявили, что российский расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Центр» разнёс пункт управления БПЛА украиснких оккупантов на Добропольском направлении.
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