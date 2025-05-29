Прорыв в онкологии: новые препараты сокращают раковую опухоль на 50% Юлия ЧелкановаЛекарства, которые могут значительно изменить подход к лечению рака, стали предметом исследования ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
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