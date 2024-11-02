В кафе на Васильевском острове в Петербурге нашли тараканов

Заведение закрыли на 80 суток Петербургский суд приостановил работу расположенного на 16-й линии Васильевского острова кафе восточной кухни на 80 суток после выявленных нарушений, рассказали в объединённой пресс-службе судов города.
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