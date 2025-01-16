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Царьград

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Жители Самары захотели избавиться от обслуживающей маршрут №226 компании

Жители Самары захотели избавиться от обслуживающей маршрут №226 компании

На неё поступает большое количество жалоб.Активное использование социальных сетей жителями Самарской области помогает им привлекать внимание к важным городским проблемам.

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