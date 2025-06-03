Иркутский институт химии получит федеральную субсидию на новое оборудование

Участник научно-образовательного центра «Байкал», ФИЦ «Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского» СО РАН, вошёл в число победителей конкурса Минобрнауки РФ и получит субсидию на обновление материально-технической базы.
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