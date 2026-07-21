"Путин в ярости. Киев превратился в ад": Семченко впечатлён. А что говорит Зеленский?

Более 50 ракет, включая десятки "Искандеров" и "Цирконов", были выпущены по Киеву в ночь на 19 июля.Вооружённые силы России в ночь на 19 июля провели наиболее масштабную ракетную атаку с начала СВО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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