"Путин в ярости. Киев превратился в ад": Семченко впечатлён. А что говорит Зеленский?

Более 50 ракет, включая десятки "Искандеров" и "Цирконов", были выпущены по Киеву в ночь на 19 июля.Вооружённые силы России в ночь на 19 июля провели наиболее масштабную ракетную атаку с начала СВО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.