Юбилей земляка Ивана Дроздова, фронтовика и человека удивительной судьбы

Уйдя на фронт со школьной скамьи добровольцем, 18-летний лейтенант Дроздов в августе 1942 года под Сталинградом поднял в атаку вчерашних, как и он сам, курсантов высшего Грозненского военно-пехотного училища словами: «Смерти нет, ребята!».
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