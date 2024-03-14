Юбилей земляка Ивана Дроздова, фронтовика и человека удивительной судьбы

Уйдя на фронт со школьной скамьи добровольцем, 18-летний лейтенант Дроздов в августе 1942 года под Сталинградом поднял в атаку вчерашних, как и он сам, курсантов высшего Грозненского военно-пехотного училища словами: «Смерти нет, ребята!».