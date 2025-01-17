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Доверие к Путину выросло до 78,3%: данные опроса ВЦИОМ.

Доверие к Путину выросло до 78,3%: данные опроса ВЦИОМ.

Опрос ВЦИОМ показал рост доверия к президенту России Владимиру Путину — 78,3%. Уровень одобрения деятельности правительства и Михаила Мишустина снизился.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Цифры от ВЦИОМ, также как и от Росстата - это исполнение &quot;заказа&quot; Кремля. И ничего более. Не знаю, как формируется выборка у вышеуказанных организаций (скорее всего - НИКАК), но вот среди моих знакомых  всего лишь ОДИН из почти тридцати доволен Путиным. И то - это весьма престарелый человек. Может это потому, что основной круг общения у меня это граждане от 30 до 60 лет. А вообще, с течением времени, отношение становится хуже. Нерешительность, политическая наивность и стремление показать себя &quot;белым и пушистым&quot; для т.н. &quot;мирового сообщества&quot; - последовательно усугубляют негатив моих знакомых в отношении Президента.
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