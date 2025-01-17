Доверие к Путину выросло до 78,3%: данные опроса ВЦИОМ.

ВВ

Василий Васильев

Цифры от ВЦИОМ, также как и от Росстата - это исполнение "заказа" Кремля. И ничего более. Не знаю, как формируется выборка у вышеуказанных организаций (скорее всего - НИКАК), но вот среди моих знакомых всего лишь ОДИН из почти тридцати доволен Путиным. И то - это весьма престарелый человек. Может это потому, что основной круг общения у меня это граждане от 30 до 60 лет. А вообще, с течением времени, отношение становится хуже. Нерешительность, политическая наивность и стремление показать себя "белым и пушистым" для т.н. "мирового сообщества" - последовательно усугубляют негатив моих знакомых в отношении Президента.