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Царьград

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Россия аннулировала долг Сомали в 700 миллионов долларов: щедрый жест

Россия аннулировала долг Сомали в 700 миллионов долларов: щедрый жест

Председатель сената Сомали Абди Хаши Абдуллахи поблагодарил Россию за списание долга в 700 миллионов долларов, назвав это актом дружбы и солидарности.

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