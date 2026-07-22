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Царьград

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25 раз в одном отеле: Сергей Усольцев до пропажи регулярно посещал Москву

25 раз в одном отеле: Сергей Усольцев до пропажи регулярно посещал Москву

Мужчина 25 раз останавливался в одном и том же гостиничном номере в гостинице у Киевского вокзала.В деле о пропаже семьи Усольцевых в красноярской тайге появились новые детали, связанные с регулярными поездками главы семейства в Москву.

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