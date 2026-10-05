У Анапы начались учения по отражению атак безэкипажных катеров

В акватории у станицы Благовещенской под Анапой проводятся учения по отражению атак безэкипажных катеров, которые продлятся до 8 октября и могут сопровождаться громкими хлопками.
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