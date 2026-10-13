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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гашек о Трампе: «Предатель демократического мира. Так же поступит и США. Он предаст кого угодно, включая собственных сограждан и свою страну»

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал Дональда Трампа . Экс-хоккеист отреагировал на слова президента США о том, что «Украине пришло время избрать нового президента».

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