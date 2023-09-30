Microsoft после 30 сентября перестает продлевать лицензии компаниям из России

Корпорация Microsoft, ведущий игрок по многим технологическим направлениям, после 30 сентября перестает продлевать лицензии российским компаниям, сообщала ранее техническая поддержка Microsoft Online Services.
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