В России представили новую серию смартфонов Pura90s и Pura90s Pro Max

Серией Huawei Pura90s производитель продолжает развивать собственную концепцию мобильной фотографии. В нее вошли две модели для разных сценариев съемки: Pura90s Pro получил телемакрообъектив для небольших объектов, а ключевой Pura90s Pro Max - 200-мегапиксельный телеобъектив для съемки с большого расстояния.