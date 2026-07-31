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Газета.ру

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В России представили новую серию смартфонов Pura90s и Pura90s Pro Max

В России представили новую серию смартфонов Pura90s и Pura90s Pro Max

Серией Huawei Pura90s производитель продолжает развивать собственную концепцию мобильной фотографии. В нее вошли две модели для разных сценариев съемки: Pura90s Pro получил телемакрообъектив для небольших объектов, а ключевой Pura90s Pro Max - 200-мегапиксельный телеобъектив для съемки с большого расстояния.

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